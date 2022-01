DABSTORE.ro raportează pentru 2021 o cifră de afaceri de peste 1,4 milioane de euro Anul 2021 a insemnat vanzari record pentru DABSTORE.ro, unul dintre cele mai noi magazine online lansate in Romania. Pentru prima data de la inființare, DAB MSP, compania care deține magazinul online, raporteaza o cifra de afaceri neta de peste 1,4 milioane de euro. Deși anul 2020 a fost la randul sau un record al vanzarilor online datorita debutului pandemiei de COVID-19, compania inregistrand o cifra de afaceri de 1,3 milioane de euro, in 2021 trendul vanzarilor a fost in continuare ascendent. In 2021 din depozitul DABSTORE au fost livrate comenzi online catre peste 20.000 de clienți din toata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

