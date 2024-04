Stiri pe aceeasi tema

- ”Artprint SA., prima tipografie privata, prezenta de peste 30 de ani in piata din Romania, a decis, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din luna martie 2024, lansarea unei noi emisiuni de obligatiuni corporative in valoare de 3 milioane de lei, intermediata de TradeVille. Aceasta decizie urmareste…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declanșat nebunia! Compania franceza Alstom va plati Romaniei penalitați de minim 20 de milioane de euro. Sorin Grideanu spune ca Romania nu poate face mai mult in acest scandal! Trenurile pentru metrou trebuiau livrate Romaniei in 2023 "Penalitațile…

- Brandul internațional de imbracaminte pentru barbați AC&co. a ȋnregistrat, anul trecut, o creștere importanta a vanzarilor online – +350% pe Zalando și +100% pe FashionDays. Ȋn 2024, retailerul va lansa propriile shopuri online, ȋn Romania și Germania. Compania planuiește sa ajunga de la 19 la 25 de…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat ca urmeaza investitii extrem de importante in infrastructura de sanatate din Romania, 100 de milioane de euro, ca parte din solutiile avute in vedere dupa atacurile cibernetice majore inregistrate recente in sistemul de sanatate romanesc, care a afectat…

- Compania va derula 2 proiecte, in valoare de aproape 182 milioane de lei, din care finantarile europene vor acoperi aproximativ 140 de milioane de lei Lucrarile din judetele Ialomita si Calarasi sunt in beneficiul a circa 11.000 de clienti Ministerul Energiei si compania Retele Electrice Dobrogea parte…

- OMV Petrom, cea mai mare companie dupa cifra de afaceri din Romania, și-a prezentat rezultatele financiare impresionante pentru anul 2023, cu performanțe solide in ciuda condițiilor dificile de pe piața. Directorul general al companiei, Christina Verchere, a anunțat, de asemenea, investiții semnificative…

- Speculațiile din jurul rezultatului procesului intentat de Gabriel Resources statului roman creat nervozitate pe piața de capital. Acțiunile companiei miniere Gabriel Resources au inregistrat o creștere spectaculoasa de aproape 30% in doar doua zile, joi și vineri, la bursa din Toronto, Canada. Aceasta…

- ”Activele nete ale celor 249 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna decembrie cu 0,5%, pana la nivelul de 39,7 miliarde lei (8 miliarde euro) iar in anul 2023 au scazut cu 13,5%. Scaderea a fost puternic determinata de reducerea activului net al Fondului Proprietatea ca…