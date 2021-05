Stiri pe aceeasi tema

- Dupa prima estimare de 5,1 pe scara Richter, instituțiile au revenit și i-au atribuit 4,7. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Brasov, 84km N de Ploiesti, 108km SV de Bacau, 135km V de Galati, 135km V de Braila, 139km N de Bucuresti, 147km NE de Pitesti, 171km E de Sibiu,…

- Seismul a avut loc la o adancime de 7 kilometri, fiind unul de suprafata.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53 km est de Brasov, 72 km nord de Ploiesti, 120 km sud-vest de Bacau si 128 km nord de Bucuresti.In luna mai s-au produs patru seisme cu magnitudini intre 2,2 si 3, iar de…

- Cutremurul a avut magnitudinea de 2,6 pe Richter și s-a produs la adancimea de 124 de kiloemtri.Sesismul a avut loc in apropierea oraselor Ploiești (77 km), Brașov (81 km), Braila (109 km), Galați (111 km), Bacau (120 km), București (125 km).

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe Richter s-a produs duminica dupa-amiaza, la ora locala 13:03, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 134 de kilometri…

- Un cutremur s-a produs, marți dimineața, la ora 8.26, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri…

- Specialistii Institutului au revizuit si adancimea la care s-a produs seismul, la 121 km, fata de 130 km initial. Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 64 km est de Brasov, 67 km nord-est de Ploiesti si 120 km nord de Bucuresti.De la inceputul lunii martie, in Romania au avut loc 12…

- In ziua de 07 Martie 2021 in Romania s-au inregistrat, la diferența de cateva ore, doua cutremure. Primul, la ora 09:22:55 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 82km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc sambata, aproape de miezul noptii, la ora locala 23:13, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri,…