Cutremur important în Vrancea duminică dimineață Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, duminica dimineata in zona Vrancea. Seismul s-a produs pe raza judetului Vrancea la ora 05:38:44 la o adancime de 141.2 km Epicentrul a fost situat la o distanta de 49km V de Focsani si 67 km N de Buzau. R. Dan The post Cutremur important in Vrancea duminica dimineața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

