Din nou cutremur in zona Vrancea, la Buzau. A avut magnitudinea de 3,9 grade Un nou cutremur cu magnitudinea 3,9, s-a produs joi seara, la ora 17:57, in judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), relateaza agerpres.ro. Seismul a avut loc la adancimea de 143,6 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 57 km vest de Focsani, 58 km nord-vest de Buzau, 60 […] Citește Din nou cutremur in zona Vrancea, la Buzau. A avut magnitudinea de 3,9 grade in Botosani24.ro .