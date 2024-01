Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs marti la granita dintre China si Kargazstan, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) citat de AFP.Cutremurul a fost inregistrat la scurt timp dupa ora locala 02.00 marti (18.00 GMT luni), la o adancime de 27 de kilometri, in regiunea…

- Un avion inregistrat in Rusia, cu sase persoane la bord, a disparut de pe ecranele radarului deasupra Afganistanului cu o zi inainte, au anuntat, duminica, autoritatile aviatice ruse, dupa ce politia afgana a declarat ca exista informatii privind prabusirea unui avion in nord-estul tarii.Autoritatile…

- Echipele pentru deszapezire din cadrul celor cinci baze din Județul Ilfov au acționat pentru a asigura un trafic sigur și eficient. Starea drumurilor a fost monitorizata. Pe toate drumurile din Ilfov a fost impraștiat material antiderapant cu utilajele din dotare , astfel incat traficul sa se desfașoare…

- Un incident grav a avut loc astazi pe Aeroportul Tokyo Haneda, unde un avion al unei companii aeriene japoneze a aterizat in flacari dupa o coliziune cu o aeronava a Pazei de Coasta. Potrivit informațiilor furnizate de postul național de televiziune NHK , incidentul s-a petrecut marți, iar in imagini…

- Autoritațile pentru munca din Arabia Saudita au planuri de a extinde un program de verificare a competențelor in pana la 160 de țari, in cadrul unei scheme menite sa evalueze aptitudinile lucratorilor care vor fi angajați in regat și sa reglementeze piața muncii. Lansat mai devreme in acest an de Ministerul…

- Un autocar cu 40 de pasageri s-a rasturnat, duminica dimineața, in zona localitații Iazu din județul Ialomița. Autoritațile locale au declanșat Planul Roșu de Intervenție intre orele 5:48 și 6:40. Echipele de intervenție au fost imediat mobilizate. Un pasager a suferit rani ușoare. Ppersoanele implicate…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut sambata, ministrilor, masuri pentru ca indiferent de starea vremii, autoritatile sa fie pregatite sa intervina. Premierul Marcel Ciolacu a cerut convocarea comandamentelor de iarna la nivelul ministerelor, in cursul zilei de maine, pentru a pregati masuri de interventie…

- Grupul de servicii financiare a estimat ca datoria globala va atinge 310.000 de miliarde de dolari pana la sfarsitul anului, o crestere de peste 25% in cinci ani, si a avertizat ca o trecere catre populismul politic ar putea mari datoria si mai mult anul viitor. Emre Tiftik, director de cercetare durabila…