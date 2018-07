Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti la nord de Vanuatu, o tara insulara din Pacificul de Sud, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS), informeaza Reuters.Nu a fost emisa o alerta imediata de tsunami si nu au fost raportate pagube materiale sau raniti. Seismul s-a produs la…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 5,1 grade s-a produs sâmbata dimineata în centrul Japoniei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul, cu epicentrul la aproximativ 10 kilometri adâncime, s-a produs la ora locala 10.29 (04.29, ora RM),…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a avut loc miercuri in nord-estul Afganistanului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Cutremurul s-a produs la ora locala 15.11 (12.41, ora Moldovei), in zona Ishkashim (regiunea Badakhshan), in nord-estul Afganistanului.

- Cutremurul s-a produs la 5 km adancime, la ora locala 12,32, iar epicentrul a fost la 16 km sud-vest de Leilani Estates, localitatea evacuata joi ca urmare a eruptiei. Seismul a fost precedat de numeroase alte miscari telurice, intre care una de 5,4 grade, inregistrata cu o ora inainte. Potrivit serviciului…

- Un seism cu magnitudinea 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi provocand evacuarea a 1.700 de oameni, transmite EFE. Cutremurul s-a produs la 5 km adancime, la ora locala 12,32, iar epicentrul a fost la 16 km sud-vest de Leilani…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…

