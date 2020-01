Custodele Coroanei Romane Margareta a declarat, sambata, ca inainte sa ajunga prima data in Romania, in urma cu 30 de ani, se simtea "ca o persoana fara umbra", nefiind intreaga departe de tara sa. "Imi amintesc foarte bine momentul in care am ajuns in Romania, in urma cu 30 de ani - pentru prima data in viata mea m-am simtit o persoana intreaga, pana atunci am fost ca o persoana fara umbra si cand am pus picioarele aici, am devenit o persoana intreaga", a spus MS Margareta la finalul unui eveniment aniversar organizat la Teatrul National, organizat de Fundatia Regala Margareta a Romaniei, pentru…