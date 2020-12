Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din orasul Simleu Silvaniei, Septimiu Turcas, a fost condamnat, definitiv, la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, potrivit unei decizii a Curtii de Apel Cluj, care mentine sentinta data in prima instanta, de Tribunalul Maramures, anunța…

- Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv, miercuri, 2 decembrie, pe primarul orasului Simleul Silvaniei, Septimiu Turcas, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Curtea a mentinut practic decizia din prima instanta. Edilul urmeaza sa fie eliberat din functie. Acesta este…

- Crinuta Dumitrean, fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), a fost condamnata vineri de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani si 3 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzata de DNA ca a primit o mita de 400.000 euro de la omul de afaceri Horia Simu,…

- Trimis in judecata pentru tentativa de omor, dupa ce a injughiat o angajata de mai multe ori in gat, piept și adomen, milionarul Mihai Tufan s-a ales cu o pedeapsa de putin peste 2 ani inchisoare, cu suspendare. Decizia nu e definitiva, primul termen al apelului urmand sa fie judecat pe 2 decembrie…

- "Din pacate, nici eu nu am scapat de acest virus nenorocit. Am avut niste simptome usoare, respectiv febra 37,3. Am venit si mi-am facut testul. Din pacate, testul a iesit pozitiv. In acest moment ma aflu internat la spitalul "Dr. Ioan Puscas". Sper sa nu am simptome. Ma simt relativ bine. Sigur,…

- Traian Ogagau, primarul orașului-stațiune Singeorz-Bai a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj, in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru ca a refuzat sa suflet in etilotest, precum și prelevarea de mostre biologice. Ce pedeapsa a primit: Incidentul care i-a adus astazi o condamnare…