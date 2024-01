Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a indemnat statele membre sa impuna ”consecințe” asupra Israelului daca premierul ministru Benjamin Netanyahu continua sa se opuna la crearea unui stat palestinian, potrivit unui document citat de Financial Times (FT). Bruxelles-ul incearca sa intensifice presiunea asupra Israelului…

- Ministerul Sanatatii al Hamas din Fasia Gaza a declarat duminica ca un atac aerian israelian a ucis doi jurnalisti palestinieni, scrie AFP, citata de News.ro. Moustafa Thuraya, un videograf independent care lucra pentru AFP, si Hamza Wael Dahdouh, un jurnalist care lucra pentru canalul Al-Jazeera, au…

- Hamas a difuzat luni o inregistrare video in care apar trei israelieni in varsta, ostatici aflati in Fasia Gaza de la atacul din 7 octombrie pe teritoriul israelian. In videoclip, ostaticii pledeaza pentru ajutorul Israelului in vederea eliberarii lor, declarand ca nu doresc sa fie uciși de un atac…

- Mossad, serviciul de informații extern al Israelului, a fost mobilizat la o capacitate fara precedent și cu investiții pe masura, dupa atentatele comise de organizația islamista Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie, potrivit unei analize publicate de Jerulasem Post, care se bazeaza pe documente oficiale.…

- Israelul este supus unor presiuni tot mai mari pentru a accepta o prelungire a pauzei de patru zile in razboiul cu Hamas, potrivit Bloomberg. Președintele american Joe Biden a declarat ca susține prelungirea incetarii focului, care urmeaza sa se incheie marți dimineața și care face parte dintr-un acord…

- Ministerul de Externe a anuntat, miercuri dimineata, ca inca 51 de cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie vor putea tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah. In cursul zilei de marți au fost evacuați alți 93 de romani. Surse politice au declarat ca premierul Marcel Ciolacu se…

- Israelul si-a intensificat ofensiva in Fasia Gaza si avertizeaza ca razboiul sau impotriva Hamas va fi ”lung si greu”, in pofida unor apeluri la o dezescaladare, in fata ”suferintelor intolerabile” ale populatiei civile palestiniene, potrivit Crucii Rosii, relateaza AFP, citat de News.ro. Incepand de…