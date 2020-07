Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curții de Apel București au admis, astazi, apelul DNA in dosarul de mare corupție al fostului ministru Vasile Blaga, in care este judecat pentru fapte de trafic de influența, și au desființat integral prima deciziei din caz, a Tribunalului București, care stabilise achitarea fostului demnitar.…

- Contestația DNA, formulata la Curtea de Apel București a avut caștig de cauza, iar masura controlului judiciar va fi pastrata in cazul Sorinei Pintea. „Admite contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DNA – Structura Centrala, impotriva incheierii din 11.05.2020,…

- Inalta Curte a respins, ca nefondate, contestatiile formulate de inculpatii Alecu Ioan Niculae, Popoviciu Gabriel Aurel si Diaconescu Stefan si de partile responsabile civilmente Baneasa Rezidential SRL, Baneasa Business & Technology Park SA si Baneasa Investments SA impotriva aceleiasi sentinte…