Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Chișinau vor fi obligate sa ajusteze anual salariile procurorilor cel puțin la rata inflației, așa cum este și in cazul judecatorilor moldoveni. Se intimpla urmare a unei sesizari care a fost depusa de procurorul general interimar, Ion Munteanu. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, 5 iulie, Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum și pentru modificarea altor acte normative (PL-x 246/03.04.2023), potrivit Administrației Prezidențiale .Astfel a…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, sa atace la Curtea Constituționala legea privind pensiile speciale, care tocmai a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. ICCJ va sesiza, vineri, 30 iunie, Curtea Constituționala cu excepțiile de neconstituționalitate. Pentru magistrați, reforma pensiilor…

- Judecatorii s-au strans in Adunarea Generala de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si decid chiar in aceste momente daca ataca la Curtea Constitutionala legea care reformeaza pensiile speciale.

- In cazul in care Curtea Constituționala de la Chișinau va decide scoaterea Partidului politic Șor in afara legii, formațiunea va fi radiata de pe lista partidelor politice. Potrivit Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, acest partid este o „grupare criminala” care nu trebui sa-și gaseasca locul in…

- Curtea Constitutionala (CCR) a decis, miercuri, ca infractiunea de abuz in serviciu poate fi incriminata si fara sa existe un prag valoric, judecatorul fiind cel care poate decide in legatura cu gravitatea faptei. In sedinta de miercuri, CCR a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala (CCR) a decis, miercuri, ca infractiunea de abuz in serviciu poate fi incriminata si fara sa existe un prag valoric. Judecatorul este cel care poate decide in legatura cu gravitatea faptei. In sedinta de miercuri, CCR a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate…