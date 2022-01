Cursuri gratuite de formare în Iași. Cei interesați pot obține diplome de agent de pază, cofetar și electrician Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca aduce in atenția tinerilor cu varste cuprinse intre 16 și 29 de ani, proiectul „Pregatit pentru Viitor”. Astfel, tinerii cu domiciliul in județul Iași care nu sunt angajați și nu urmeaza nici o forma de invațamant se pot inscrie la cursul de formare ce ii poate ajuta sa obțina noi competențe profesionale in vederea gasirii unui loc de munca. Proiectul „Pregatit pentru Viitor” ofera urmatoarele beneficii: Programe de formare profesionala: agent de securitate, bucatar, electrician, constructor, operator intoducere și validare date (PC), cofetar,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

