- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala organizeaza cursuri de formare profesionala de specializare, calificare și instruire in baza acreditarilor emise de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației…

- Angajatori din județul Timiș au participat la un seminar, care a avut ca tema noutațile legislației muncii. Alaturi de mediul economic, au fost prezenți cei de la Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș, care au venit atat cu prezentari ale noilor modificari, dar și cu raspunsuri la posibilele intrebari…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un curs de igiena avizat de Ministerul Sanatații și de Ministerul Educației, Cercetarii și Tineretului, care se va desfașura dupa urmatoarea structura: Modul 1 – Servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza prin intermediul Direcției Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala cursuri de formare profesionala de specializare, calificare și instruire in baza acreditarilor emise de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul…

- La dorința exprimata de mai multe firme timișene de a identifica noi oportunitați de cooperare pe piața turceasca, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica la Istanbul, ce va avea loc in perioada 22 – 26 aprilie 2024. Acțiunea va include un Forum de Afaceri și…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a derulat in cursul acestui an un numar de cinci proiecte importante, realizate cu fonduri europene. Acestea au vizat domeniile resurselor umane, ale dezvoltarii și formarii profesionale sau in domeniul digitalizarii activitații economice. Un prim proiect…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, partener in cadrul Proiectului transfrontalier Romania-Ungaria “Inițiativa Comuna pentru Ocuparea Forței de Munca” – JEDI, organizeaza marți, 12 decembrie 2023, cu incepere de la ora 10.00, in Sala Europa a Centrului de Afaceri al CCIA Timiș (Bd. Eroior…