CURS VALUTAR 18 februarie 2020. Euro se apropie de 4,79 lei Pe 21 noiembrie 2019, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Luni, euro a crescut la 4.7748 lei. Marti, euro a urcat la 4.7800 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4.4026 lei la 4.4131 lei. Acesta este a cincea oara, in ultimele doua saptamani, cand dolarul ajunge la un nou nivel record in raport cu leul. Pretul gramului de aur a crescut de la 223.7158 lei la 225.2035 lei. Acesta este a patra oara consecutiv cand pretul aurului ajunge la un nou… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7748 lei/euro, in crestere cu 0,11% fata de valoarea atinsa vineri. Dolarul american si pretul aurului continua ascensiunea si ating noi niveluri record, iar francul elvetian ajunge la cel mai mare nivel din ultimii 5 ani. …

- Euro urca spre 4,78 lei. Dolarul american si pretul aurului ating noi niveluri record in Romania Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7748 lei/euro, in crestere cu 0,11% fata de valoarea atinsa vineri. Dolarul american si pretul aurului continua ascensiunea si…

- Euro urca spre 4,77 lei. Dolarul american si aurul ating noi niveluri record Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7694 lei/euro, in crestere cu 0,1% fata de valoarea atinsa joi. Joi, euro a scăzut la 4.7646 lei. Dolarul american, cotat indirect…

- Lira sterlina crește, in ziua Brexitului, la cel mai ridicat nivel din ultimele 7 saptamani Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7779 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa joi. Joi, euro a urcat la 4.7790 lei. Lira sterlină a urcat…

- Euro scade spre 4,77 lei. Lira sterlina crește, in ziua Brexitului, la cel mai ridicat nivel din ultimele 7 saptamani Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7779 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa joi. Joi, euro a urcat la 4.7790 lei. …

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7789 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Pretul aurului a ajuns la un nivel record, iar francul elvetian a atins cea mai mare valoare din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019,…

- In 21 noiembrie, euro a atins 4.7808 lei, cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Luni, moneda europeana scazuse la 4.7716 lei, iar marți a urcat la 4.7794 lei. Francul elvetian a urcat la randul sau de la 4.3883 lei la 4.3942 lei, cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015 (4.4269 lei).…

- CURS VALUTAR. La cotatiile de marti, lira sterlina a continuat sa urce si a atins cel mai ridicat nivel din iunie 2016 pana in prezent. Luni, euro scazuse la 4.7777 lei, iar pentru ca azi, marti, sa urce la 4.7787 lei. Lira sterlina a urcat de la 5.6840 lei la 5.6852 lei. Acesta este cel mai…