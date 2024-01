Cupa Italiei: AS Roma a revenit în repriza a doua şi a învinge…

Echipa italiana AS Roma a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Cremonese, in optimile Cupei Italiei si s-a calificat in sferturile competitiei, scrie news.ro.

Cremonese a condus cu 1-0 din minutul 35, prin golul reusit de Frank Tsadjout, iar romanii nu au avut reactie, intrand la pauza in dezavantaj.

In repriza secunda, antrenorul Jose Mourinho l-a trimis in teren si pe Dybala, iar gazdele au inceput sa puna presiune pe apararea oaspetilor. Lukaku, Dybala si El Shaarawy au ratat egalarea, care a venit insa in minutul 77, din piciorul lui Romelu Lukaku. Roma a obtinut…