Stiri pe aceeasi tema

- Pau – Nantes si Metz – Clermont au fost live video in AntenaPLAY. A fost spectacol total in Cupa Frantei. Primul meci transmis in AntenaPLAY a fost duelul dintre PAU si fosta echipa a lui Viorel Moldovan, Nantes. „Canarii” s-au impus cu 4-1. Partida dintre Metz, echipa antrenata de Ladislau Boloni,…

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat golul echipei Birkirkara, care a terminat la egalitate cu Gudja, 1-1, miercuri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Maltei.Gazdele au deschis scorul prin columbianul Marvin Angulo (43), dar Ciolacu a stabilit scorul final,…

- Farul a beneficiat de un penalty controversat in prima repriza a meciului cu Petrolul, la scorul de 0-0. Constantin Budescu l-a transformat și a deschis astfel scorul. De 30 de minute a avut nevoie campioana pentru a deschide scorul contra Petrolului, o contracandidata la locurile de play-off. Deschiderea…

- Oțelul a deschis scorul in minutul 7 al meciului cu FCSB in urma unei faze controversate # Teles l-a deposedat pe Ovidiu Popescu și a inscris, gazdele au reclamat un presupus fault al portughezului, arbitrii au validat insa reușita. Doar 7 minute a ramas neschimbata tabela in FCSB - Oțelul, penultimul…

- Meciul din „optimile” Cupei Ligii Irlandei de Nord dintre Ballymena United și Coleraine, terminat 1-1 dupa timpul regulamentar și prelungiri, s-a decis dupa executarea a 44 de penaltyuri! Oaspeții s-au calificat mai departe, caștigand cu 18-17. Recordul mondial este de 54 de lovituri de la 11 metri.…

- Damac FC, echipa antrenata de romanul Cosmin Contra, a fost eliminata din Cupa Regelui Arabiei Saudite la fotbal, de Al Khaleej, cu scorul de 6-5, la loviturile de departajare, desi Nicolae Stanciu a marcat pentru invinsi.Al Khaleej a deschis scorul prin sud-coreeanul Woo-young Jung (27) in acest…

- Portarul roman Ionut Radu a debutat, sambata, in Premier League, fiind integralist la Bournemouth, care a castigat cu scorul de 2-1 in fata formatiei Burnley, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Angliei, anunța Agerpres.Radu a profitat de accidentarea titularului…

- O noua ediție, o noua eliminare! In episodul din aceasta seara de la Chefi la cuțite, concurenții au fost nevoiți sa-și ia ramas bun de la inca un concurent. Dupa un duel dificil, farfuria lui a reușit sa stranga doar cinci puncte. Iata cine a plecat acasa!