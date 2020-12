Stiri pe aceeasi tema

- O cununie la care participau 40 de persoane, in Timișoara, a fost oprita, joi, de intervenția polițiștilor, care au aplicat amenzi pentru nerespectarea normelor de limitare a raspandirii coronavirusului, relateaza Mediafax. Politistii din Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi…

- Polițiștii au oprit, joi, o cununie la care participau 40 de persoane. Participanții au fost amendați pentru nerespectarea masurilor de protecție pentru limitarea raspandirii coronavirusului, relateaza Hotnews.Petrecereade cununie avea loc intr-o sala de evenimente de pe strada ConstantinBrancoveanu…

- O cununie la care participau 40 de persoane a fost oprita, joi, de intervenția polițiștilor, care au aplicat amenzi uriașe celor care nu au respectat normele de limitare a raspandirii coronavirusului. Politistii din Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara au…

- Politistii din Timișoara au intervenit pentru a opri un eveniment, care a avut loc pe strada Constantin Brancoveanu din Timișoara. Intr-o sala de evenimente avea loc o cununie, in ajunul Craciunului. Astazi, intre orele 15:30-17:30, politistii din Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de…

- Polițiștii timișoreni au pus capat unei petreceri private care se desfașura intr-o locuința din zona Ronaț, incalcand normele sanitare... The post Petrecere cu 17 persoane, oprita de polițiști in zona Ronaț din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii brașoveni au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat al acestor acțiuni fiind prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Echipe mixte formate din polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiști…

- Zeci de persoane care au participat noaptea trecuta la o petrecere la o pensiune din comuna gorjeana Danești au fost amendate de polițiști. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la faptul ca, la o pensiune de pe raza comunei Danești se asculta muzica la intensitate ridicata. Cu ocazia verificarilor…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului Județului Brașov, au fost continuate acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri, terase, in zona unitaților de invațamant, dar și in mijloacele…