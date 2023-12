Cumpărăturile de Crăciun în anii 80: pâine, zahăr și ulei pe cartelă, parizer pe tabel, foamea la liber In anii 80 pregatirile de Craciun și Anul Nou erau o proba suprema pe care trebuia sa o treaca o familie de romani in asigurarea minimului necesar, cadourile de sub brad și masa de Craciun, care insemnau și cumparaturi, dar mai ales abilitatea de „a face rost” de tot ce trebuie de pe piața neagra. Daca ignoram incalcarile flagrante ale drepturilor omului sau excesele propagandistice și ne referim doar la modul in care au dus-o romanii din punct de vedere social pe vremea regimului comunist descoperim un fapt interesant: comunismul a inceput și s-a terminat cu cate o criza alimentara, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

