Cum vrea să rezolve UE problema poluării. OBLIGAȚIILE pe care România trebiue să le respecte Pentru a combate poluarea la nivel european, UE are nevoie de reguli stricte pe care toate țarile membre sa le respecte. Europarlamentatul Nicolae Ștefanuța a vorbit in cadrul emisiunii Be EU, despre poltica europeana și unde greșește Romania. “Politica europeana este de a gasi poluatorul la sursa. Este un principiu foarte clar care spune in politica europeana, ca poluatorul trebuie sa plateasca pentru poluarea pe care o genereaza. Si exista diverse directive, legi europene care trebuie sa se aplice, inclusiv si la noi. Din pacate, multe nu au fost inca adaptate si adoptate in mediul legislativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unica platforma din Romania care descifreaza emoțiile cu ajutorul inteligenței artificiale și eficientizeaza conversațiile, procesele de vanzare și pregatirea echipelor a ajuns la indici de acuratețe intre 92-97%. RepsMate, singurul startup din Romania care acopera nevoia de automatizare a procesului…

- Incepand de ieri, 3 iulie 2021, farfuriile, tacamurile, paiele, tijele pentru baloane si betisoarele pentru urechi realizate din plastic de unica folosinta nu mai pot fi introduse pe pietele statelor membre ale UE. Aceeasi masura se aplica si in privinta canilor, a recipientelor pentru alimente si bauturi…

- Ionuț Cristache se afla in plin scandal cu noua conducere a TVR, dupa ce emisiunea pe care o modereaza, „Romania9”, a fost mutata de la ora 21:00 la ora 17:00. Cristache a dat in judecata TVR, dar Judecatoria Sectorului 1 i-a respins cererea. Libertatea a intrat in posesia contractului pe care jurnalistul…

- Directiva europeana privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului intra in vigoare din data de 3 iulie 2021, astfel incat farfuriile, tacamurile de unica folosinta, paiele sau betisoarele de urechi nu vor mai putea fi puse pe piata The post Produsele din plastic de unica folosinta…

- Rafila a subliniat ca UE a contractat un numar de doze de vaccin mult mai mare decat populația eligibila, insa a precizat și ca anunțul secretarului de stat Andrei Baciu privind suspendarea livarilor catorva milioane de doze de vaccin din cauza unui surplus arata ”insuccesul campaniei de vaccinare.””Cred…

- "Adresabilitatea pentru acest vaccin a scazut foarte mult, este cumva un trend care se regasește la nivel european. Tocmai de aceea, la nivel european se pregatește un mecanism, pe de o parte de donație prin mecanismul COVAX, sau de revanzare catre state terțe. Inclusiv in Romania se pregatește acest…

- Comuna Spring, localitate cu 700 de ani de istorie, a facut un pas in fata si a devenit prima comuna din Romania cu un centru de colectare si returnare a ambalajelor de unica folosinta. Aparatele cu ajutorul carora cetatenii pot colecta ambalajele din plastic, sticla si aluminiu au fost amplasate in…

- Șeful opoziției, Marcel Ciolacu, afirma ca nivelul ridicat al datoriei publice a Romaniei scoate țara „din orice joc” pentru trecerea la moneda unica europeana. „Datoria publica ne scoate din orice joc pentru moneda unica. S-ar putea sa ne trezim peste cativa ani ca ramanem una, doua state…