Cum vor Scripcariu şi Forna să conducă una dintre cele mai bogate universităţi din Iaşi Cei doi candidati pentru functia de rector la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi si-au publicat planurile manageriale in care sunt schitate cateva idei principale cu privire la felul in care va fi cheltuit unul dintre cele mai mari bugete ale universitatilor din Iasi - circa 199,5 milioane de lei la nivelul anului 2018, jumatate dintre care provine din fonduri proprii. Planurile manageriale au fost publicate pe pagina universitatii d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Viorel Scripcariu incearca sa iși mai asigure inca un mandat la Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T.Popa” Iași. Dupa ce propunerea sa de schimbare a modului de selecție a fost respinsa, Viorel Scripcariu iși face public planul sau managerial pe care il are in vedere pentru alegerile…

- Astazi este ultima zi in care mai pot fi depuse candidaturile pentru functiile de conducere ale Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" - de la consiliile facultatilor si pana la cea de rector. In cursul zilei de ieri, principalii contracandidati aflati in cursa si-au depus planurile…

- Centrul de Studii despre Bere, Sanatate și Nutriție anunța finalizarea unei noi cercetari care evidențiaza efectele consumului moderat de bere in raport cu sanatatea. Cercetarea a avut ca obiective identificarea modificarilor produse de consumul moderat de bere asupra calitaților motrice (viteza și…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi a stabilit ultimele detalii cu privire la desfasurarea concursului de intrare in rezidentiat pe post si pe loc, de duminica, 8 decembrie. La concursul care se desfasoara simultan pe centre universitare, Iasi, Bucuresti, Cluj, Craiova,…

- Centrul de Studii despre Bere, Sanatate și Nutriție anunța finalizarea unei noi cercetari care evidențiaza efectele consumului moderat de bere in raport cu sanatatea. Cercetarea a avut ca obiective identificarea modificarilor produse de consumul moderat de bere asupra calitaților motrice (viteza și…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" a inaugurat astazi corpul de cladire „Nicolae Leon", turnul cu 13 etaje cumparat cu 4 milioane de euro de la statul roman, in care si-a desfasurat activitatea Universitatea „Petre Andrei" din Iasi. A fost dezvelit si bustul lui Nicolae Leon, cel…

- Astfel, acestia au decis continuarea proiectului „O Casa departe de Acasa", care a fost lansat anul trecut pentru prima data, si care a fost menit sa fie ca un sprijin catre vorbitorii catolici de limba engleza din regiunea municipiului Iasi, in contextul in care au existat astfel de solicitari la episcopie,…

- Venit din Pașcani, Cristinel Bolobița a aparut brusc pe piața imobiliara din Iași ca fiind un dezvoltator cu proiecte implicate mai mult in scandaluri și lasandu-se cu procese grele și multe termene de judecata. Primul proiect care a sfidat pe toata lumea este cel de pe strada Octav Botez, in apropierea…