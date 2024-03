Stiri pe aceeasi tema

- La sfirsit de saptamina, vremea continua sa fie innorata și cu precipitații slabe, transmite Noi.md cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit meteorologilor, precipitatiile vor cadea izolat și predominant sub forma de ploaie. Vintul va sufla mai mult slab din nord-est. Regimul…

- Prognoza meteo săptămana 18.03.2024 – 25.03.2024Mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice pentru această săptămană, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile estice, sudice și sud-estice, iar in rest va fi in general apropiat de cel…

- ANM a emis vineri, 1 martie 2024, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani."Valorile termice vor caracteriza in continuare o vreme mai calda decat normalul perioadei pentru inceputul lunii martie. De la mijlocul saptamanii viitoare vor fi innorari temporare, iar precipitațiile vor fi in extindere.…

- Astazi, valorile termice se vor situa mult peste cele specifice datei in toata țara. Cerul va fi temporar noros, iar vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari temporare in sudul Banatului (viteze in general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor situa intre 9 și 21 de grade. Mai ales…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 20.02.2024 ora 08:00 21.02.2024 ora 08:00, arata ca vremea va intra intr un proces de incalzire.In Dobrogea, cerul va fi temporar noros mai ales noaptea si pe arii restranse vor fi burnite si ploi slabe. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a dat publicitații prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. 12.02 – 19.02 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana. La nivelul intregii țari, cantitatea de precipitații va fi mai ridicata. 19.02 – 26.02…

- Vremea se schimba radical, incepand de luni, 5 februarie. Daca in weekend am avut o vreme rece, iar in mai multe zone din țara a nins, incepand de azi vremea se va incalzi și vom ajunge la maxime de 15 grade.Conform prognozei meteo publicate de ANM, maximele vor ajunge la 15 grade in anumite zone…

- Vantul va avea intensificari pe litoral, unde vor fi viteze in general de 50...55 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre -2 si 5 grade. In București, vremea va fi rece. Probabilitatea de precipitatii va fi redusa, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi…