- Ministerul Sanatații a anunțat ca proiectul care vizeaza reabilitarea, modernizarea, extinderea prin supraetajare (Corpul C11), echiparea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” va fi finanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Spitalul Clinic…

- Echipamente medicale in valoare de 14,3 milioane de lei vor fi cumparate, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, pentru ambulatoriul Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Buftea, a anuntat joi presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Hubert Thuma. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița va fi extins și modernizat din temelii, grație unei finanțari prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Odata cu aceste modificari vor fi reorganizate și restructurate și o parte din secții. Odata cu acest proiect, managerul spitalului, Gabriel Lazany a anunțat…

- Spitalul Clinic de Recuperare Iasi isi va extinde si dota ambulatoriul prin intermediul unui proiect depus pentru finantare de catre Primaria Municipiului Iasi. Proiectul „Extindere prin constructie noua si dotare Ambulatoriu Clinic Integrat Spitalul Clinic de Recuperare Iasi" va fi finantat prin Planul…

- Incepute in anii "80 si finalizate in proportie de 90 la suta, lucrarile la centrala si baraj sunt oprite din 2018. Romania vizeaza o finantare totala de 1,3 miliarde de euro pentru finalizarea unor obiective de producere a energiei electrice. „Romania a inceput negocierile cu Comisia Europeana pentru…

- Monitorul de Cluj a anunțat in exclusivitate ca Romania a pierdut 2,1 miliarde de euro din PNRR și nu toate proiectele depuse vor primi bani. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, spune ca in cazul in care Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant Multiorgan nu vor fi finanțate din…

- Finanțarea pentru tronsonul București – Suceava din Autostrada A7 este asigurata integral prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Afirmația a fost facuta astazi, in cadrul unei conferințe de presa, de fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Adrian Covasnianu. In ceea ce privește…

- Medicii de familie din județul Gorj așteapta finanțari din Planul Național de Redresare și Reziliența pentru a putea sa iși modernizeze cabinetele și dispensarele. Se acorda suma de 45.000 de euro pentru achiziția de echipamente medicale și 15.000 de euro pentru modernizarea și reabilitarea cladirilor…