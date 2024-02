Stiri pe aceeasi tema

- Romania a dat lovitura in Franța și Austria, acolo unde un produs romaneasc se vinde ca paina calda, la un preț destul de piperat. Amatori de gusturi fine, francezii și austriecii se inghesuie sa cumpere alimentul care e o delicatesa și in bucataria din Italia!Producatorii de hribi dezvaluie ca peste…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat marți 27 de percheziții domiciliare, in cinci județe și in municipiul București, la locuințele unor persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional…

- In municipiul Arad se afla un restaurant care are ca tematica un hambar sau mai bine spus un grajd de cai. Florin Doroțiu este cel care l-a amenajat așa, deoarece fiica lui este pasionata de cabaline.

- Medicii de familie atrag atenția ca deficitul de personal este deja MAJOR, iar diminuarea veniturilor cabinetelor va agrava situația, in contextul in care Centrele de Permanența funcționeaza cu bani aduși de acasa de colegii noștri, ei nefiind inca platiți pentru perioada octombrie - decembrie, iar…

- Un om de afaceri din DARABANI are succes cu piese la imprimante 3D. A inceput cu o firma mica și acum are clienți in toata lumea Un antreprenor de 37 de ani din Darabani, județul Botoșani, a reușit sa transforme o firma de apartament intr-un jucator pe piața mondiala in domeniul produselor executate…

- Premier Energy, al treilea mare furnizor de gaze din Romania, achiziționeaza CEZ Vanzare, furnizor de electricitate cu un portofoliu de 1,4 milioane de clienți, deținuta de fondul de investiții Macquarie Asset Management. Tranzacția este una dintre cele mai importante din acest an pe piața de energie.…

- Catalin Cherecheș a fugit din țara dupa ce a aflat ca a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, folosind documentele varului sau. Au aparut primele imagini cu acesta in timp ce parasește Romania, prin punctul de trecere al frontierei din Nadlac.

- BCR: 1,8 milioane de clienti ai bancii utilizeaza activ GeorgeEcosistemul digital George a fost accesat de 2,25 milioane de oameni, de la momentul punerii pe piata, respectiv sfarsitul lui octombrie 2018 - prezent, iar dintre acestia 1,8 milioane au devenit deja utilizatori activi ai aplicatiei George,…