Guvernul Romaniei:Premierul Marcel Ciolacu: Romania continua sa atraga investitori din Emiratele Arabe Unite

- Premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita in Emiratele Arabe Unite, va avea o intrevedere cu Alteța Sa Șeicul Mohammed bin Zayed al Nahyan și cu alți inalți oficiali. Potrivit Guvernului, un obiectiv important al izitei este reprezentat de atragerea investițiilor.

- Romania continua sa atraga investitori din Emiratele Arabe Unite in infrastructura aeriana, digitalizare, energie și agricultura, afirma premierul Marcel Ciolacu. El face o vizita, joi și vineri, in EAU.

- 17.04.2024 COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Eforturile comune de pace si securitate in Orientul Mijlociu si dezvoltarea unor proiecte majore de investitii vor dezvolta constant relatia intre Romania si Qatar Romania este alaturi de Qatar pentru ca impreuna cu partenerii cheie sa sprijinim…

- Premierul Marcel Ciolacu si sase ministri se afla, incepand de marti, in vizita de lucru in Qatar. Pe agenda discuțiilor se afla dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro, conform unui comunicat al Executivului.

- Guvernul Romaniei a aprobat o suplimentare semnificativa a bugetului Ministerului Public pentru anul curent, cu suma de 14,89 milioane de lei. Din aceasta suma, 14 milioane de lei sunt alocate Direcției Naționale Anticorupție (DNA), in vederea sprijinirii co-finanțarii proiectelor finanțate din surse…

- Premierul Marcel Ciolacu da vina pe USR și pe fostul prim-ministru Florin Cițu pentru ca au lasat un jalon PNRR de coșmar. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va discuta cu reprezentanții Comisiei Europene despre scaderea pragului la microintreprinderi pentru ca nu este de acord cu aceasta decizie…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, cu echipa de experti si avocati implicata in castigarea procesului Rosia Montana si le-a transmis recunostinta Guvernului si a romanilor, mentionand totodata ca acestia s-au luptat in proces uneori „chiar cu deciziile” unor fosti premieri. „Inaintea sedintei…

- Premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita la uzina Dacia de la Pitești, a anunțat ca Guvernul va folosi doar mașini produse in Romania. Chiar și mașina folosita pentru deplasarile premierului va fi noul model Dacia Duster.„10% din exporturile Romaniei este asigurat de Dacia. Astazi cu mandrie am…