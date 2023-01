Stiri pe aceeasi tema

- In Lituania, un transformator electric uriaș, dezafectat, construit in 1980 in Ucraina actuala, a fost curațat de praf și pregatit pentru transport. Va ajunge pe mare in Romania și apoi va fi trimis inapoi in Ucraina, posibil in saptamanile urmatoare. Este parte din efortul de a ajuta Ucraina sa-și…

- In cei 5 ani de cand Raiffeisen Bank sprijina antreprenorii la inceput de drum prin programul de finantare factory, peste 1000 idei de business au fost inscrise in competitie, iar peste 300 dintre acestea au primit sprijin financiar in valoare totala de aproape 12 milioane de euro. Impreuna, specialistii…

- Scandalul ia amploare! Germania, surprinsa de schimbarea pozitiei Poloniei privind sistemul Patriot

- NATO a efectuat un exercitiu militar in Romania pentru a testa sistemul de aparare aerian al tarii. Manevrele au avut loc la doar o saptamana dupa ce o racheta a fortelor armate ucrainene s-a prabusit in Polonia.

- Termenul mediu de plata a facturilor, practicat de companiile din Romania, a crescut, in ultimii 3 ani, de la 90 de zile, spre aproape 150 de zile, arata compania de tehnologie DigiSinergy, potrivit careia aproximativ 30% dintre facturi nu sunt platite la timp din cauza neatentiei. „Termenul…

- In noaptea de sambata ( 29 octombrie) spre duminica (30 octombrie), Romania trece la ora de iarna. Astfel, ora 4 va deveni ora 3, așa incat duminica va fi cea mai lunga zi a anului, cu 25 de ore in loc de 24. Sistemul cu ora de vara/ ora de iarna a fost adoptat de țarile europene in secolul trecut,…

- Comuna Bogda din judetul Timis a depus un proiect prin care a obtinut finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), contractul fiind semnat luni. Banii vor fi folositi pentru reabilitarea a opt case traditionale. Suma accesata se ridica la 480.000 de euro. Charlottenburg este…

- Siguranța alimentelor introduse pe piața din Uniunea Europeana a fost și ramane o preocupare continua a Comisiei Europene și a Statelor Membre, o direcție prioritara fiind si automatizarea și simplificarea controalelor la intrarea pe piața a unor astfel de produse.