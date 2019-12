Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 17 ani a fost rapita, duminica, din fața Casei de Cultura din orașul Baia Mare, județul Maramureș. Adolescenta a fost urcata cu forța intr-o mașina, transmite Mediafax. Polițiștii din cadrul IPJ Maramureș au primit trei apeluri la 112 despre cazul de rapire. Persoanele care au sunat la numarul…

- Pe timpul iernii, aburirea geamurilor se dovedește a fi o adevarata problema pentru conducatorii auto. Cei mai mulți șoferi se confrunta cu acest lucru constant in acest anotimp și asta pentru ca umiditatea aerului exterior scade, la fel și temperatura odata cu aceasta. Daca geamurile se aburescmai…

- Daca tocmai ai promovat examenul auto, trebuie sa știi ca ai foarte multe de invațat, atat despre condus, cat și despre mașina și intreținerea acesteia. Nu este suficient sa știi sa folosești pedalele și schimbatorul, ci trebuie sa deții numeroase informații despre partea tehnica a mașinii și lucrurile…

- Barbatul aflat la volanul masinii a suferit doar rani minore, a anuntat Edward O'Brien, comandatul pompierilor din Whitfield County. Soferul tocmai se aplecase ca sa ridice ceva de pe podeaua masinii, moment in care a intrat in camionul plin de lemne. Departamentul de pompieri a postat imaginile pe…

- Noul serviciu se adreseaza celor care vor sa isi inchirieze masinile, precum si celor care vor sa le conduca pentru o perioada de minimum trei ore si cel mult 30 de zile. Astfel, cei care vor sa isi listeze masina, precum si cei care vor sa inchirieze un autovehicul, o vor putea face pe www.perpetoo.com,…

- Un polițist din Alba a fost prins la volan fara asigurare la mașina. Oprit de un coleg, polițistul a refuzat sa predea numerele de inmatriculare ale mașinii. Imaginile filmate in timpul controlului au fost postate pe Facebook, potrivit Mediafax.Un polițist din localitatea Baia de Arieș, județul…

- O mama din Belarus a murit in ziua in care implinea 21 de ani, dupa ce fetița ei de doi ani a apasat butonul de inchidere al geamului electric de la mașina in timp ce ea era afara și avea capul in interiorul automobilului. Tragedia s-a petrecut in timp ce Yulia Sharko incerca sa-și scoata din mașina…

- Un copil de cinci a murit lovit de o mașina vineri seara, in localitatea Segarcea din Teleorman. Accidentul s-a produs pentru ca minorul ar fi traversat prin loc nepermis și fara sa se asigure, arata primele cercetari ale poliției. Tragedia a avut loc vineri seara, pe DJ 546, in localitatea Segarcea-Vale,…