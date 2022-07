Stiri pe aceeasi tema

Guvernul de la Paris se pregateste de o intrerupere totala a livrarilor de gaze rusesti, pe care o vede ca fiind cel mai probabil scenariu in planificarea sa, a afirmat duminica ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters.

In conditiile in care aproximativ 17 din aprovizionarea sa…

Guvernul francez isi va intensifica anchetele de-a lungul lantului de aprovizionare cu alimente, pentru a descoperi daca firmele utilizeaza criza inflatiei pentru a majora nejustificat preturile, a declarat luni ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Reuters.

- Guvernul francez isi va intensifica anchetele de-a lungul lantului de aprovizionare cu alimente, pentru a descoperi daca firmele utilizeaza criza inflatiei pentru a majora nejustificat preturile, a declarat luni ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Reuters.

Statele membre UE lucreaza la modalitati alternative pentru a implementa un impozit minim de 15% pentru multinationale, indiferent daca Ungaria va sprijini sau nu aceasta reforma, a declarat joi ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters.

Guvernul de la Paris monitorizeaza cu atentie evolutiile din jurul Atos, pe care il considera un activ strategic, a afirmat marti un oficial in Ministerul de Finante, pe fondul declinului actiunilor grupului francez de servicii IT, transmite Reuters, informeaza Agerpres.

Guvernul elvetian a raportat joi active rusesti in valoare de 6,3 miliarde de franci elvetieni (6,33 miliarde de dolari) inghetate sub sanctiunile impuse pentru a pedepsi Rusia pentru invadarea Ucrainei, o scadere de la inceputul lunii aprilie, deoarece active blocate provizoriu de aproximativ 3,4…

- Slovacia, tara care importa 85% din necesarul sau de consum din Rusia, a anuntat ca va continua sa plateasca in euro gazele rusesti, in ciuda cerintei lui Vladimir Putin de a face plata in ruble, pregatindu-se in paralel sa faca fata unei sistari totale a livrarilor de gaze, scrie EFE.