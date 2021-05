Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul va comanda suplimentar 30 de avioane de lupta Rafale Frantei, a indicat luni pentru AFP o sursa apropiata dosarului, confirmand partial informatii dezvaluite de ziarul de investigatie online Disclose. Important client al industriei franceze de armament, Egiptul a fost prima tara straina care…

- Domeniul Savarșin, reședința privata a Familiei Regale in Romania, a fost deschis pentru prima oara publicului. Vizitatorii pot veni in fiecare sfarșit de saptamana, de acum și pana in octombrie. Castelul ramane deocamdata accesibil doar familiei regale, insa turiștii se pot plimba in parc, pot vedea…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si 384 au fost salvate in urma unei avalanse declansate de spargerea unui ghetar in apropiere de granita dintre India si China in statul indian Uttarakhan, a declarat un oficial guvernamental, potrivit Reuters. „Au fost recuperate opt cadavre. Operatiunile…

- Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai, iși amintește relația apropiata dintre Familia Regala a Marii Britanii și cea a Romaniei, și cum a realizat dimensiunea familiei din care face parte la o vizita la Castelul Windsor, acum 21 ani. Nicolae transmite condoleanțe Familiei Regale engleze.…

- sursa foto: Captura Realitatea Ilustrata/ BCU Cluj La mijlocul lunii august 1928, la Palatul Regal din Mamaia au sosit, ca oaspeti ai Regelui Mihai (nascut in 1921), ai Reginei Mama Elena si ai Reginei Maria o parte a Familiei Regale a Greciei, atunci aflata in exil. Regina Greciei, Sofia, impreuna…

- Casa Regala a Romaniei a transmis un mesaj de regret dupa moartea ducelui de Edinburgh, Principele Philip. Mesajul integral transmis de Casa Regala a Romaniei: „Majestatea Sa Custodele Coroanei și ASR Principele Consort, alaturi de intreaga Familie Regala, au aflat cu nespusa tristețe vestea trecerii…

- Domeniul regal de la Savarșin va fi deschis vizitatorilor din luna mai, a anunțat duminica Familia Regala a Romaniei. Potrivit anunțului oficial, incepand cu ziua de 10 mai 2021, Satul Regal și Parcul Regal sunt deschise vizitatorilor in grupuri ghidate. Printre atracțiile din Satul…

