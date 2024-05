Stiri pe aceeasi tema

- Nelipsita de pe mesele romanilor in perioada Paștelui, pasca este, alaturi de cozonac, desertul cu care asociem marea sarbatoare și care ne umple casa de miresme. Se intampla insa, din pacate, ca in unele situații, in ciuda efortului depus de gospodine, preparatul sa iasa fie prea uscat, fie necopt.

- Cu invierea Domnului apropiindu-se cu pași repezi, entuziasmul gospodinelor de a pregati cele mai savuroase și inedite deserturi pentru a rasfața familia și musafirii atinge cote maxime. In acest sezon festiv al Paștelui, pasca tradiționala ocupa un loc de cinste pe mesele pregatite cu dragoste și grija.…

- Rețeta de placinta cu leurda este simpla, iar gustul ei va reuși sa-ți incante papilele gustative. Este un preparat delicios pentru perioada de post a Paștelui. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru aceasta mancare gustoasa și sanatoasa, dar și care este modul de preparare!

- Mare bucurie pentru credincioșii romano-catolici, care au fost prezenți duminica, 7 aprilie, in a doua duminica a Paștelui catolic, la Biserica romano-catolica ”Sf. Anton de Padova”, din Campina.

- Regele Charles al III-lea a sosit, duminica dimineata, la capela Saint-George de pe domeniul regal Windsor pentru a asista la traditionala ceremonie religioasa oficiata cu ocazia Pastelui, aceasta fiind prima sa aparitie publica importanta dupa ce a anuntat ca sufera de cancer in urma cu doua luni.

- Tata, vreau ca acolo unde sunt Eu, sa fie impreuna cu Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu... (Ioan 17,24) The post DUMINICA FLORIILOR De Duminica Floriilor intram in Saptamana Sfanta a Paștelui first appeared on Informatia Zilei .

- An de an, credincioșii praznuiesc Invierea Domnului Iisus Hristos in sarbatoarea numita Paște, o sarbatoare cu o data variabila. Aceasta diferența de celebrare a Paștelui poate varia cu pana la cinci saptamani, in funcție de cele doua calendare. In anul 2024, conform calendarului ortodox, Paștele va…

- Sarbatori cu cruce roșie in 2024 sunt acele sarbatori importante carora biserica le dedica slujbe speciale și rugaciuni. Vezi care sunt sarbatorile cu cruce roșie in fiecare luna din 2024.Ce inseamna sarbatoare cu cruce roșieSarbatorile marcate cu cruce roșie in calendarul ortodox se refera la sarbatorile…