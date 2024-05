Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, afirma duminica, intr-o postare, ca studiile de la Harvard si Stanford si le-a „permis” mai ales prin munca si rezultate, el aratand ca la aceste doua mari universitati poti sa studiezi in functie de ceea ce ai in cap, nu de ceea ce ai in buzunar.

- „Sebastian Burduja si-a depus candidatura pentru Primaria Capitalei. In sfarsit, Bucurestiul are o solutie liberala pentru Primaria Generala, PNL era dator sa aiba un candidat, iar Sebastian este cea mai buna optiune! Are un plan clar pentru Bucuresti si solutii pentru probleme. Are studii de exceptie,…

- George Tuța, candidatul susținut de aliana PSD-PNL, și-a depus duminica candidatura pentru Primaria Sectorului 1, in aplauzele colegilor de partid și susținut de Sebastian Burduja, candidatul PSD pentru Primaria Capitalei. Principalele declarații George Tuța: „Mi-am ghidat cariera pe baza unor principii…

- ”Decizie grea pentru mafia imobiliara. Campania cui sa o finanteze?”, a scris Nicusor Dan in postarea citata. Prima reacție a Gabrielei Firea dupa ce coaliția a separat candidaturile pentru Primaria Capitalei. Ce mesaj a transmis fostul edil Reacția lui Nicușor Dan vine dupa ce Coaliția a decis retragerea…

