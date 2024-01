Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații noi privind cardurile sociale. Ministrul Adrian Caciu a precizat recent cand se incarca cu prima tranșa de bani din acest an cardurile sociale. Romanii care primesc vouchere sociale in valoare de 250 de lei, destinate achiziției de alimente și mese calde, vor beneficia de prima tranșa…

- Plafonul veniturilor pentru persoanele care primesc tichete sociale pe suport electronic va creste in acest an, potrivit unui proiect de hotarare de guvern pus in transparenta publica de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Documentul prevede o noua masura de sprijin pentru categoriile…

- Proiectul de act normativ prevede ca, in cazul tichetelor sociale pe suport electronic pentru alimente si mese calde, in anul 2024, sprijinul material va avea o valoare nominala de 250 lei si se vor acorda o data la 2 luni, iar in perioada 2025-2027, sprijinul material va avea o valoare nominla de 125…

- In Prahova, peste 66.000 de beneficiari au primit bani pentru plata facturilor aferente incalzirii locuintei N. Dumitrescu Potrivit Companiei Naționale Poșta Romana, cardurile de energie se pot folosi pana pe data de 31 martie 2024, precizarea venind in contextul in care, inițial, se anunțase ca valabilitatea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va prelungi valabilitatea voucherelor pentru energie.„Ne apropiem de iarna și dl ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, vine cu o veste buna. Valabilitatea voucherelor pentru energie se…

- De aproape un an și jumatate, romanii care au condiții financiare precare beneficiaza de carduri sociale in cadrul programului Sprijin pentru Romania. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este instituția care emite aceste carduri. Mulți dintre cei care beneficiaza de ele se intreaba Cand…

- Sprijinirea categoriilor vulnerabile a fost și ramane in continuare un obiectiv prioritar al PSD, astfel ca romanii cu venituri mici vor beneficia și in aceasta iarna de sprijin pentru a trece cu bine de iarna care sta sa inceapa. Astfel, in sezonul rece 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, persoanele…

- B1.ro Poșta Romana a atenționat miercuri, 1 noiembrie, ca beneficiarii cardurilor de energie pot folosi sumele primite doar pana la data de 27 decembrie 2023. Poșta Romana, avertisment pentru beneficiarii cardurilor de energie „Cu ajutorul cardurilor de energie puteți plati factura la energie termica…