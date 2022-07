Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit conducerii CJ Iasi, licitatia a fost castigata de asocierea SC DAROCONSTRUCT SRL – SC RUTADOR SRL, iar valoarea contractului este de 91,77 milioane de lei fara TVA. Seful CJ iasi, Costel Alexe, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca au existat sapte contestatii depuse in urma licitatiei,…

- Astazi s-a semnat contractul de executie a lucrarilor pentru lotul 3 din din obiectivul Axa Rutiera Strategica 1 Iasi – Suceava, un proiect finantat din fonduri europene in valoare de aproximativ 300 de milioane de lei prin Programul Operational Regional. Presedintele Consiliului Judetean Iasi Costel…

- DNA a transmis o adresa catre Consiliul Județean Iași prin care solicita exprimarea acordului de constituire ca parte civila in dosarele in care președintele CJ, Costel Alexe, este cercetat pentru ca l-ar fi detașat pe Vlad Baba la conducerea Școlii Populare de Arte deși acesta nu indeplinea condițiile.…

- Consiliul Județean Iași așteapta motivarea instanțelor de judecata pentru a putea fi semnat contractul in vederea definitivarii lucrarilor pe cel de-al 3-lea lot al Axei Iași – Suceava. Din cauza contestațiilor a ramas neasfaltata porțiunea cuprinsa intre Belcești – Scobinți și Ceplenița. Lucrarile…

- Ionel Arsene s-a autosuspendat din functia de presedinte al filialei PSD Neamt, in urma incidentului de la Lutca, unde un pod aflat in administrarea Consiliului Judetean, ce fusese reabilitat in urma cu cateva luni, s-a prabusit. Intrebat daca s-a autosuspendat din functia de presedinte al filialei,…

- Ionel Arsene s-a autosuspendat din functia de presedinte al filialei PSD Neamt, in urma incidentului de la Lutca, unde un pod aflat in administrarea Consiliului Judetean, ce fusese reabilitat in urma cu cateva luni, s-a prabusit.

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca sunt intarzieri privind lucrarile de modernizare a drumului Iasi-Suceava si ca exista un risc major ca proiectul sa nu fie terminat la timp, iar banii europeni sa fie returnati.Senatorul Maricel Popa, presedinte al PSD Iasi, afirma miercuri,…

- Senatorul Maricel Popa, presedinte al PSD Iasi, afirma miercuri, intr-un comunicat de presa, ca sunt intarzieri majore inregistrate de Consiliul Judetean Iasi in implementarea proiectului de modernizare a drumului alternativ Iasi – Suceava si ca investitia ar fi in pericol. “Investitia este finantata…