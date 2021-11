Cum se explică? ABBA, unul dintre cele mai de succes grupuri pop din toate timpurile (VIDEO) Este deja de notorietate faptul ca ABBA, unul dintre cele mai de succes grupuri pop din toate timpurile, a anunțat ca, pentru prima data in 40 de ani, revine cu un concert revoluționar in care cei patru membri, Agnetha, Bjorn, Benny și Anni-Fridavor susține un show live digital (cu avataruri…) și vor lansa un nou material discografic. Chiar daca dupa ce se produc toate acestea au anunțat ca se despart definitiv, magia ramane veșnic! La 40 de ani de la anteriorul material discografic, „The Visitors”, ABBA nu doar ca a inregistrat doua cantece noi, „I Still Have Faith In You” și „Don’t Shut Me Down”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

