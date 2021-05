Cum se comportă robotul care prepară paella Un robot dezvoltat de compania spaniola BR5 este capabil sa gateasca unul dintre cele mai renumite preparate din bucataria traditionala a Spaniei si a provocat deja interesul unor lanturi hoteliere si statiuni din afara tarii. Potrivit Reuters, „sigur ca o mancare preparata din orez acasa intr-o duminica va avea intotdeauna un gust diferit… Noi nu ne propunem sa atingem acest obiectiv, scopul nostru este sa calatorim in jurul lumii si sa putem manca acelasi orez ca in tara noastra, intr-un alt stat’‘, a declarat pentru Reuters Enrique Lillo, fondatorul BR5. Unele parcuri de distractii si statiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

