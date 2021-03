Cum scoţi zgîrieturile de pe ochelari Cu toate ca nu exista o formula unica pentru indepartarea zgirieturilor de pe lentilele ochelarilor, sint, totuși, citeva trucuri care te pot ajuta sa reduci aspectul urit al acestora. Vedeti mai jos, cele mai interesante sfaturi in acest sens. Soluție pentru lustruirea mobilei – Datorita ingredientelor pe care le conține, soluția pentru lustruirea mobilei este un produs util pentru curațare Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Urmare condițiilor meteo nefavorabile, transmise de catre Administrația Naționala de Meteorologie, in județul Vrancea vantul se va intensifica considerabil. Datorita faptului ca arborii seculari sunt incarcați de zapada, rugam vizitatorii Crangului Petrești sa aiba o atenție sporita in timpul tranzitarii,…

- Formatia Valencia a remizat, joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Osasuna, intr-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Spaniei. Oaspetii au deschis scorul prin Calleri, in minutul 42, potrivit news.ro. Citește și: Rareș Bogdan arunca-n aer ultimul scenariu! ‘Nu se pune…

- Mancatul in exces in perioada Craciunului ne-a lasat cu kilograme nedorite pe mulți dintre noi. Cu toate acestea, a scapa de ele nu trebuie sa fie deloc dificil. Am pregatit cateva sfaturi despre cum puteți slabi in mod sanatos. Datorita acestor sfaturi nici macar nu trebuie sa va faceți griji cu privire…

- Denis Haruț (21 de ani), fundașul dreapta de la FC Botoșani dorit cu insistența de FCSB, nu știa in urma cu doi ani cum sa joace fotbal. Razvan Raț (39) l-a ajutat cu sfaturi și i-a corectat hibe pe care nu i le anulasera antrenorii. Haruț a devenit un jucator interesant pe piața transferurilor, inainte…

- Datorita pandemiei și creșterii continue a pieței online, a crescut audienta jocurilor și, mai presus de toate, cifra de afaceri: aproape 180 de miliarde de dolari, informeaza g4media . Pandemia COVID-19 a revoluționat complet orizontul evenimentelor globale de divertisment. Cinematografele s-au inchis,…

- Marea Britanie a detectat o noua mutatie a coronavirusului la contacti ai unor persoane infectate care au calatorit dinspre Africa de Sud, a precizat miercuri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. Ministerul Sanatatii din Africa de Sud a anuntat saptamana trecuta ca a fost descoperita…

- O perioada, fabrica a lucrat la capacitate maxima, fiind principalul furnizor de seringi și ace de unica folosința pentru piața interna. Insa, autoritațile, presate de importatori, au emis un ordin prin care a fost abrogata obligația spitalelor romanești sa cumpere produse de la Sanevit Arad, scrie…