Cum să-ți deschizi un centru de activități pentru copii Deși ultimii doi ani s-au dovedit a fi plini de provocari pentru antreprenori din cauza crizei sanitare, au existat și temerari care au avut curaj sa-și deschida un business, in ciuda previziunilor sumbre. E drept, pandemia a forțat multe firme de talie mica, de familie sau chiar medie sa iși sisteze activitatea, insa nu puțini romani au decis sa se reprofileze pe o activitate adaptata noului context și sa demareze o afacere pe cont propriu. Potrivit informațiilor furnizate de Registrul Comerțului, fața de 2020, in 2021 numarul de firme nou create a crescut cu 73,6%, tendința care arata… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

