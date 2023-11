Stiri pe aceeasi tema

- Exista un condiment care poate face orice supa mai gustoasa și, pe langa asta, face și minuni in organism. Potrivit specialiștilor, inca din cele mai vechi timpuri, acest condiment a fost folosit in scopuri medicinale. Curața intestinele, intarește oasele și previne cancerul, dar are și alte beneficii…

- Lista de ingrediente: 1 castravete mediu3 rosii medii1 ceapa rosie (poti pune si alba daca nu ai)100 de grame de masline negre fara samburi300 de grame de branza feta1 lingura de ulei de masline1 lingurita de otet balsamicputin oreganosare, dupa gust (si branza are sare in ea, la fel si maslinele)piper,…

- Unii dintre romani vad in somnul de peste zi un rasfaț, in timp ce alții il vad ca pe un plus pentru o viața mai sanatoasa. De ce sa dormi 30 de minute in timpul zilei, de fapt, potrivit experților in sanatate. Ce beneficii are somnul la pranz. De ce este indicat sa dormi circa […] The post De ce sa…

- De-a lungul timpului a existat un interes tot mai mare pentru subiectul pierderii in greutate. Poate fi extrem de dificil uneori sa scapi de acele kilograme in plus. Trebuie sa știi insa ca exista cateva bauturi pe care le poți consuma dimineața și care te pot ajuta sa slabești, dar și sa elimini toxinele…

- Sarace in calorii și bogate in antioxidanți, fibre, minerale și vitamine din complexul B, ciupercile au fost considerate „hrana lui Dumnezeu” sau un „elixir al vieții”, relateaza Health.

- Rețeta pentru shoturi reci cu ghimbir și ananas Ingrediente: 1 bucata de ghimbir proaspat (aproximativ 2 cm) 1/2 cana de ananas proaspat sau congelat Sucul de la jumatate de lamaie O lingurița de miere (opțional) Cuburi de gheața Instrucțiuni: Curața ghimbirul și taie-l in bucați mici. Pune ghimbirul,…

- Mazarea verde face parte din familia leguminoaselor, asemanatoare cu fasolea, lintea și arahidele. Este foarte hranitoare, oferind o sursa concentrata de proteine vegetale, fibre și alte vitamine și minerale, precum și compuși vegetali protectori precum antioxidanții.

- Experții in agricultura și nutriție au identificat recent cea mai sanatoasa leguma pentru consumul uman. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a punctat concentrația de vitamine și minerale esențiale ale legumelor studiate.