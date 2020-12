Cum sa cumparati un laptop accesibil in 4 pasi simpli

Cumpararea unui laptop cu un buget redus poate fi dificila. Exista multe optiuni, aproape niciuna dintre ele nu este promovata vreodata si va inunda cu detalii tehnice, care nu sunt usor de inteles. Uneori, insa, nu aveti de ales. Asadar, pentru a va ajuta, am adunat cateva sfaturi pentru a va ghida prin acest proces delicat.



PASUL 1: Nu o faceti daca nu trebuie neaparat



Exista multe laptopuri ieftine de calitate. Totusi, doar pentru a clarifica, un laptop este ceva in care merita sa investiti. Il veti folosi pentru a face lucruri importante si il veti pune sub stres, atat intern,…