Cum s-au imbracat membrii Casei Regale la Commonwealth Day 2020

- Printul William si Kate Middleton isi vor face prima aparitie publica alaturi de Harry si Meghan Markle de la anuntul acestora din urma de a se distanta de familia regala britanica potrivit news.ro.Aceasta reintalnire va avea loc luni, 9 martie, la celebrarea Zilei Commenwealth, a anuntat…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, renunța la titlurile regale și nu vor mai beneficia de fonduri publice. Cei doi nu vor mai fi membri activi ai Casei Regale Britanice, a anunțat Regina Elisabeta a II-a.Noua ințelegere va intra in vigoare din primavara acestui an.

- Dupa decizia de a renunta la titlul de „seniori” in cadrul Casei Regale a Marii Britanii, Meghan Markle și Prințul Harry suporta deja consecintele. Muzeul Madame Tussauds din Londra a scos figurile de ceara ale lui Meghan Markle și ale Prințului Harry, din expoziția dedicata membrilor Familiei Regale....

- Meghan Markle si Printul Harry, Craciun departe de Regina! Ducele si Ducesa de Sussex isi petrec vacanta de Craciun in Canada. Cuplul nu va sta in sanul Familiei Regale cu ocazia Sarbatorilor de iarna, ci o vor avea alaturi pe Doria, mama lui Meghan Markle. In ultimii doi ani, Printul Harry si Meghan…