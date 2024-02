Cum reducem inflamația din corp. Alimentele care nu trebuie să-ți lipsească din farfurie Inflamația a devenit un risc tot mai ridicat pentru starea generala de sanatate și susceptibilitatea la boli. Unele alimente contribuie la inflamația cronica, in timp ce altele au capacitatea de a reduce markerii inflamatori și de a diminua riscul de boli legate de inflamație. Diverși compuși care se gasesc in alimente, cum ar fi polifenolii, […] The post Cum reducem inflamația din corp. Alimentele care nu trebuie sa-ți lipseasca din farfurie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

