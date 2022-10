In timp ce parinții indurerați așteapta sa afle raspunsuri dupa moartea micuților lor, Ministerul Sanatații (MS) reacționeaza pe marginea acuzațiilor grave aduse Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj, potrivit carora în secția de neonatologie a unitații spitalicești ar fi murit patru copii, din cauza unor infecții intraspitalicești. E vorba despre un comunicat transmis de la […] The post Cum raspunde Ministerul Sanatații acuzațiilor aduse Spitalului de Urgența din Cluj, in legatura cu moartea unor bebeluși din cauza infecțiilor intraspitalicești first appeared on Ziarul National .