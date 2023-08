Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Iran au impus doua zile nelucratoare din cauza valului de caldura fara precedent care a lovit țara.Autoritațile din Iran au stabilit ca miercuri și joi sunt zile nelucratoare. Masura a fost luata din cauza „caldurii fara precedent", conform mediafax Persoanelor in varsta și…

- Temperaturile caniculare și aerul aproape irespirabil ne imping adesea catre soluții disperate de racorire, fara sa luam in calcul și riscurile la care ne supunem incercand sa scapam de disconfort cu orice preț.

- In mai multe sate din Mehedinți, sunt aproape trei saptamani de cand nu a mai a plouat, scrie stiri.tvr.ro . Temperaturile ridicate au uscat pamantul și au facut ca debitele izvoarelor sa scada. In ultimele zile de foc, cand și consumul de apa a crescut, rețeaua publica nu a mai facut fața. Sunt localnici…

- Temperaturile ridicate fac victime la Arad. Șase persoane au solicitat intervenția echipajelor medicale ale Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Arad, dupa ce li s-a facut... The post Au ajuns la Urgențe din cauza caniculei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- La Gradina Zoologica Pitești, animalele sunt bine ingrijite și hranite, in aceste zile de vara toride, ca sa nu fie afectate de temperaturile ridicate. S-au luat masuri suplimentare pentru a asigura confortul și bunastarea animalelor: – alimentație adecvata imbogațita cu fructe și legume proaspete,…

- Cel putin 100 de persoane au murit in ultimele doua saptamani in Mexic din cauza caldurii, in conditiile in care temperaturile au urcat la aproape 50 de grade Celsius in unele zone ale tarii, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii, citat de Reuters.Caldura care a durat trei saptamani in aceasta luna a…

- Cea mai simpla rețeta de slabit nu necesita mari eforturi. Practic, tot ceea ce trebuie sa faci este sa mananci, dar sa bei și apa la masa. Explicația acestei combinații o da nutriționistul Mihaela Bilic.

- Foarte multe persoane se confrunta cu kilogramele in plus. Insa, in incercarea de a slabi, aceștia risca sa-și puna sanatatea in pericol. Din fericire, nutriționistul Mihaela Bilic vine in ajutorul acestora și le dezvaluie trucul prin care pot slabi. Aceștia au nevoie de un ingredient minune, care se…