Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca legumele au multe beneficii pentru sanatatea organismului uman, insa iata ca exista și situații in care le putem folosi pentru curațenie. Ce leguma indeparteaza rugina. Iți prezentam un truc simplu și eficient.

- Poți uita de bicarbonatul de sodiu! Cu toate ca este, fara doar și poate, ingredientul vedeta al trucurilor pentru ingrijirea locuinței, nu este singurul produs eficient pentru curațenie. Afla, din randurile de mai jos, care este ingredientul de bucatarie care iți lasa casa luna. Este natural, deloc…

- Cu toate ca este recunoscut ca ingredientul vedeta al trucurilor pentru ingrijirea casei, nu este mereu cea mai buna opțiune. Nu ar mai trebui sa cureți talpa fierului de calcat cu bicarbonat de sodiu. Exista o alta modalitate foarte simpla de a rezolva aceasta problema. Aparatul va fi ca nou. Uita…

- Bicarbonatul de sodiu este folosit de multe ori in trucurile pentru curațenie, dar poate fi de mare ajutor și impotriva umiditații sau mirosurilor neplacute in sertare. In general, curațarea spațiilor inchise poate fi mai dificila, dar acest ingredient rezolva problema mirosului neplacute din dulap.

- Sa pui rufe la spalat, la mașina, pare a fi cea mai ușoara sarcina din lume, dar exista unele greșeli care pot face ca hainele sa nu se curețe cum trebuie. Tindem sa fim atenți la lucruri precum separarea hainelor dupa culoare și adaugarea cantitații de detergent recomandata de producator, dar iata…

- In preajma sarbatorilor pascale, creștinii ortodocși se pregatesc pentru a celebra Invierea Domnului cu tradiții, obiceiuri și bucate alese pe masa de Paște. Cum iți dai seama daca ouale cumparate din supermarket sunt proaspete sau nu. Trucul la care apeleaza gospodinele. Cum verifici daca ouale din…

- Daca te numeri printre cei care nu pot refuza niciodata o porție de chifteluțe calde și aromate, trebuie neaparat sa afli trucul ce iți va garanta, de fiecare data, rezultate delicioase, ca la mama sau bunica acasa! Afla, din randurile de mai jos, ce sa pui in carnea tocata pentru chiftele. Acesta este…

- Este necesar sa cureti cana electrica in mod regulat, deoarece apa cu depuneri de calcar poate dauna grav organismului. Cu siguranta fiecare gospodina are o cana electrica, iar depunerile de calcar care se formeaza sunt o problema destul de comuna. Daca nu folosesti apa distilata, ci apa de la robinet,…