Cum pot obţine românii bani cash la casa de marcat de la Penny. Vănzătoarea îţi dă 200 lei Surpriza destul de mare pentru clientii lantului de supermarketuri Penny: pot scoate bani cash direct de la casa de marcat. Serviciul este disponibil pentru toate cardurile de credit sau debit care au aceasta opțiune activa. Acest serviciu este valabil in toate cele 338 de magazine de pe teritoriul țarii noastre. Poti cere de la vanzatoare […] The post Cum pot obtine romanii bani cash la casa de marcat de la Penny. Vanzatoarea iti da 200 lei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

