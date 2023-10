Cum poate fi ,,mâncat” Russel Crowe Pe actorul Russell Crowe il poți manca, atat este de dulce, insa numai la festivalul de ciocolata din Malta. Dupa cum spune caștigatorul Oscarului, unii au statui din bronz, iar el una din ciocolata. Modelul realizat dupa personajul Gladiatorului Maximus a aparut, sambata, la festivalul anual de ciocolata Hamrun, in Malta, un eveniment, care se […] The post Cum poate fi ,,mancat” Russel Crowe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

