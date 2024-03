Stiri pe aceeasi tema

- Are succes in cariera, dar nici pe plan personal nu o duce rau. Alex Iordanescu și Andreea Mironescu formeaza un cuplu de ani buni și au impreuna un copil. Cei doi se descurca de minune inclusiv atunci cand ies cu fiul lor in oraș.

- Gabi Enache și soția lui, Lena, sunt de nedesparțit de cand formeaza un cuplu. Cei doi au impreuna un fiu, dar iși fac timp și pentru momentele in doi intr-o zi obișnuita. Cum au fost surprinși de curand fotbalistul și partenera lui.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Marius Vizante a marturisit ca iși rasfața soția ori de cate ori are ocazia. Actorul este foarte atent la partenera lui de viața și știe cum sa o mulțumeasca. Iata ce declarații a facut acesta pentru emisiune!

- Intr-un caz șocant din Texas, un barbat este acuzat ca și-a otravit soția insarcinata, iar femeia a fost ramasa șocata cand a descoperit adevarul cutremurator in urma vizionarii imaginilor surprinse de o camera ascunsa din bucataria lor.

- Un polițist in varsta de 31 de ani, din județul Dambovița, l-a salvat pe un barbat de la moarte sigura. Acesta avea de gand sa se spanzure intr-o padure, dar l-a convins sa renunțe la gestul extrem

- Ionuț Vina, un fotbalist cum rar mai vezi! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat jucatorul de top al lui Gheorghe Hagi. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe sportivul de performanța intr-o…

- Fetele lui Ilie Nastase din casnicia cu Amalia Nastase nu doar ca au o frumusețe aparte, ci și pasiuni inedite, oferindu-le parinților foarte multe motive de mandrie. Iata cu cine seamana Emma și Alessia, dar și cu ce se ocupa!

- Autoritatile din judetul Sibiu au montat prima bratara de monitorizare electronica in judetul Sibiu, la un barbat din Copsa Mare, care si-a agresat sotia, pe fondul consumului de alcool si al geloziei, potrivit news.ro”La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 12.45, prin apel 112, politistii din…