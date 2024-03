Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Enache este un ajutor de nadejde pentru soția lui, Lena. Ei bine, fotbalistul nu se da deoparte cand vine vorba de lucrurile casnice. Iata cum o ajuta Gabi Enache pe soția lui, Lena, in bucatarie! Sportivul de performanța este un barbat extrem de atent cand vine vorba de partenera lui.

- Are succes in cariera, dar nici pe plan personal nu o duce rau. Alex Iordanescu și Andreea Mironescu formeaza un cuplu de ani buni și au impreuna un copil. Cei doi se descurca de minune inclusiv atunci cand ies cu fiul lor in oraș.

- Liviu Varciu recunoaște ca are datorii de zeci de mii de euro și ca nu știe cum va face fața pentru a da inapoi banii. Carismaticul prezentator TV recunoaște ca are o pasiune care il face sa scoata bani mulți din buzunar și chiar sa se imprumute.Intr-un interviu pentru cancan.ro, Liviu Varciu a dezvaluit…

- Razvan Simion este un adevarat gentleman și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, care vorbesc de la sine. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani nu uita niciodata sa-și mulțumeasca partenera de viața. Iata…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in cele mai interesante ipostaze. Dorin Rotariu a aratat, in materialul urmator, ca treburile lui nu sunt doar pe terenul de fotbal. Atacantul nu a uitat nici de iubita sa și a cumparat…

- Sunt impreuna de mai mulți ani, dar se iubesc la fel ca-n prima zi! Damian Draghici și iubita lui, Cristina Stroe, sunt de nedesparțit de cand formeaza un cuplu, asta pentru ca fac o echipa de senzație atat in viața de familie, cat și atunci cand sunt pe scena. Cat de atent este artistul cu partenera…

- Dupa ce David, fiul cel mare al Ancai Serea, a fost surprins de paparazzii Spynews.ro alaturi de iubita lui, noi am stat de vorba cu vedeta, care ne-a spus cum se vede ea in calitate de soacra mare. Anca Serea ne-a oferit declarații exclusive despre relația baiatului ei cu iubita, dar ne-a marturisit…