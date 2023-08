Stiri pe aceeasi tema

- Victor Cornea a obținut o noua victorie, iar alaturi, i-a fost, ca de obicei, Andreea Balan. Tenismenul este la al saselea titlu challenger castigat in acest an, un moment important in cariera iubitului artistei.

- Andreea Balan traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Victor Cornea și se pare ca a reușit sa iși gaseasca un partener exact așa cum și-a dorit. Cantareața exprima de multe ori cat de fericita este alaturi de iubitul ei, iar acest lucru s-a intamplat și de aceasta data. Andreea Balan i-a…

- Andreea Balan și Aurelian Temișan sunt oficial, din 2019, rude, de cand artista l-a ales pe el și pe Monica Davidescu drept nași de cununie pentru ea și George Burcea, dar și de botez pentru fiica lor cea mica, Clara. Deși mariajul ei s-a destramat, Andreea a ramas in relații apropiate cu nașii, drept…

- Andreea Balan, in varsta de 39 de ani, a publicat pe contul de Instagram, noi imagini in care apare alaturi de Victor Vlad Cornea, iubitul ei. Se pare ca artista și-a gasit in sfarșit fericirea alaturi de alt barbat, dupa divorțul de George Burcea.In noile imagini de pe Instagram, Andreea și iubitul…

- Andreea Balan radiaza de fericire de cand formeaza un cuplu cu tenismenul Victor Cornea. Cei doi indragostiți s-au bucurat de o scurta escapada la Londra și au participat la un meci de tenis de la Wimbledon.

- Andreea Balan și Victor Cornea traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar de puțin timp nu se mai ascund și se afișeaza impreuna. Cei doi indragosiți s-au dus impreuna pe terenul de tenis, iar cantareața a filmat totul de acolo. Jurata de la Te cunosc de undeva ia lecții de tenis de la iubitul ei,…

- Andreea Balan se simte mai implinita ca niciodata, iar vedeta radiaza de fericire de cand și-a gasit liniștea in brațele lui Victor Cornea. Artista a oferit un interviu exclusiv pentru Antena Stars și a dezvaluit daca o afecteaza sau nu diferența de varsta dintre ei, dar și cum a fost cucerita de partenerul…

- Andreea Balan este o artista de succes. Pe langa succesul pe plan profesional, aceasta se poate bucura și de cel pe plan personal. Recent, jurata de la ”Te cunosc de undeva” și-a gasit liniștea in brațele lui Victor Cornea. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste impreuna. Cu ce ocupa parinții…