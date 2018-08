Cum îţi iei maşină nouă, electrică, cu bani de la stat La Ministerul Mediului se afla in lucru proiectul de lege pentru programul Rabla Plus, dar poți afla deja cateva informații de baza importante daca ai de gand sa-ți cumperi o mașina noua. Prin programul Rabla Plus, se vor acorda doua tipuri de ecotichete: Primul valoreaza 45.000 de lei (10.000 de euro) și poate fi utilizat doar pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare. Al doilea ecotichet valoreaza 20.000 de lei (5.000 de euro) și cu el poți achiziționa doar un autovehicul nou electric hibrid cu sursa de alimentare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

